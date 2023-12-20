مجلس الأمن يُرجئ التصويت على مشروع قرار بشأن غزة

أعلن رئيس مجلس الأمن الدولي خوسيه خافيير دول لا غاسكا لوبيز-دومينيغيز، اليوم الأربعاء، إرجاء التصويت على مشروع قرارٍ يدعو لهدنة بين إسرائيل وحركة "حماس" وذلك وسط خلافاتٍ بين الدول الأعضاء بشأن صيغته.
وقال خافيير دول لا غاسكا لوبيز-دومينيغيز إن "مجلس الأمن اتفق على مواصلة المفاوضات اليوم لإتاحة وقت إضافي للدبلوماسية"، وأضاف: "ستحدد رئاسة المجلس موعداً جديداً لصباح الخميس".
وأفاد دبلوماسيون، الأربعاء، بتأجيل التصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار لزيادة المساعدات لغزة ليوم آخر حتى الخميس بناء على طلب الولايات المتحدة.
وقال دبلوماسي بالأمم المتحدة مطّلع على المفاوضات لرويترز: "المفاوضات مستمرة وتحتاج لمزيد من الوقت. التصويت المتعجل لا يبدو أنه سينتهي بشكل جيد"، في إشارة إلى احتمال استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) على مشروع القرار.
ويهدف النص الذي صاغته دولة الإمارات بشكل أساسي إلى تخفيف سيطرة إسرائيل على جميع المساعدات الإنسانية، التي يتم توصيلها إلى 2.3 مليون شخص في غزة.