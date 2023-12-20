مجلس الأمن يُرجئ التصويت على مشروع قرار بشأن غزة

أعلن رئيس مجلس الأمن الدولي خوسيه خافيير دول لا غاسكا لوبيز-دومينيغيز، اليوم الأربعاء، إرجاء التصويت على مشروع قرارٍ يدعو لهدنة بين إسرائيل وحركة "حماس" وذلك وسط خلافاتٍ بين الدول الأعضاء بشأن صيغته.

Advertisement