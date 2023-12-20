Advertisement

عربي-دولي

مجلس الأمن يُرجئ التصويت على مشروع قرار بشأن غزة

Lebanon 24
20-12-2023 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1143486-638387033448009172.jpg
Doc-P-1143486-638387033448009172.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن رئيس مجلس الأمن الدولي خوسيه خافيير دول لا غاسكا لوبيز-دومينيغيز، اليوم الأربعاء، إرجاء التصويت على مشروع قرارٍ يدعو لهدنة بين إسرائيل وحركة "حماس" وذلك وسط خلافاتٍ بين الدول الأعضاء بشأن صيغته.
Advertisement
 
وقال خافيير دول لا غاسكا لوبيز-دومينيغيز إن "مجلس الأمن اتفق على مواصلة المفاوضات اليوم لإتاحة وقت إضافي للدبلوماسية"، وأضاف: "ستحدد رئاسة المجلس موعداً جديداً لصباح الخميس".

وأفاد دبلوماسيون، الأربعاء، بتأجيل التصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار لزيادة المساعدات لغزة ليوم آخر حتى الخميس بناء على طلب الولايات المتحدة.

وقال دبلوماسي بالأمم المتحدة مطّلع على المفاوضات لرويترز: "المفاوضات مستمرة وتحتاج لمزيد من الوقت. التصويت المتعجل لا يبدو أنه سينتهي بشكل جيد"، في إشارة إلى احتمال استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) على مشروع القرار.

ويهدف النص الذي صاغته دولة الإمارات بشكل أساسي إلى تخفيف سيطرة إسرائيل على جميع المساعدات الإنسانية، التي يتم توصيلها إلى 2.3 مليون شخص في غزة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:30 | 2023-12-20
19:00 | 2023-12-20
18:30 | 2023-12-20
16:30 | 2023-12-20
16:00 | 2023-12-20
15:45 | 2023-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24