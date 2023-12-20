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أردوغان والسيسي يبحثان في اتصال سبل إيصال المساعدات إلى غزة

Lebanon 24
20-12-2023 | 14:15
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 هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره المصري عبد الفتاح السيسي على إعادة انتخابه رئيسا للبلاد وناقش الجانبان مختلف القضايا وجهود وقف إطلاق النار والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

 

وقالت الرئاسة المصرية في بيان "إن الرئيس التركي قام بتوجيه التهنئة للسيسي على إعادة انتخاب سيادته لفترة رئاسية جديدة، وقد ثمّن الرئيس السيسي هذه اللفتة الطيبة من الرئيس أردوغان".

 
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كما تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وزيادة مجالات التعاون بما يحقق مصالح الشعبين، بالإضافة إلى التباحث حول تطورات المشهد الإقليمي، وخاصةً جهود وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

 

من جهتها، ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" أن الرئيس أردوغان بحث هاتفيا مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي الهجمات الإسرائيلية على فلسطين وجهود إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

 

وأكد أردوغان على أهمية مواصلة الدول الإسلامية الجهود التي بدأتها لضمان وقف إطلاق نار دائم في غزة.  ( روسيا اليوم)

 

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