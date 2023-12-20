فرنسا.. إخلاء قصر "فرساي" بسبب تهديد أمني

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أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الأربعاء، بأن قصر فرساي في العاصمة باريس تم إخلاؤه مما يقرب 2000 شخص، بسبب تهديد بوجود قنبلة.وأعلنت إدارة القصر في حسابها على منصة "إكس" أنه "لأسباب أمنية، يقوم قصر فرساي بإجلاء الزوار، وسيعاد فتحه بمجرد إجراء الفحوصات اللازمة".هذا وذكر مصدر بالشرطة أن "ما يقرب من 2000 شخص اضطروا إلى مغادرة المكان بسبب تهديد بوجود قنبلة".وأشارت إدارة القصر، مساء اليوم، إلى أن "الفحوصات اللازمة اكتملت، كما سيتمكن الزوار قريباً من دخول القصر مرة أخرى".