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عربي-دولي

بعد غياب 10 سنوات.. استئناف الرحلات الجوية بين سوريا والجزائر

Lebanon 24
20-12-2023 | 15:10
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أعلنت وزارة النقل السورية عودة حركة الطيران بين سوريا والجزائر بعد توقف لأكثر من 10 سنوات، بحسب بيان لوزارة النقل السورية.

 

وقالت الوزارة: «استئناف الرحلات الجوية من الجزائر، والرحلة الأولى للخطوط الجوية الجزائرية تصل غداً إلى مطار اللاذقية الدولي».

 

وثمَّنت وزارة النقل السورية هذه الخطوة «وتتطلع لتقديم كل التسهيلات والإجراءات اللازمة لتخديم هذه الرحلات وتوفير كل ما يسهم في استمرارية التشغيل، بل والسعي لزيادته مستقبلاً». 

 

وبسبب الحرب، توقفت أغلب شركات الطيران عن التوجه إلى سوريا منذ اندلاع الأزمة منتصف شهرآذار 2011.

( الشرق الأوسط)

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