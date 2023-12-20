المغرب.. وقفة أمام البرلمان تنديدا بالحرب على غزة

تظاهر عشرات المواطنين المغاربة اليوم، أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، تنديدا بالحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

ورددوا المحتجين شعارات تطالب بـ"وقف الحرب ضد غزة، وتستنكر عجز المجتمع الدولي عن وضع حد لها.

وأدان المشاركون في الوقفة التي دعت إليها مجموعة العمل من أجل فلسطين (غير حكومية) "الدعم الواسع الذي تقدمه الدول الغربية لإسرائيل".

ورفع المشاركون لافتات تطالب بإسقاط التطبيع وإلغاء كل الاتفاقيات مع إسرائيل، ووزع منظمو الوقفة عريضة لجمع التوقيعات تطالب بطرد مكتب الاتصال الإسرائيلي من البلاد.

وقال وزير الخارجية ناصر بوريطة،امس خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي بمراكش المغربية، إن "العجز الدولي عن وقف الحرب على غزة لم يعد مقبولا، وليس له أي تبرير". ( الأناضول)