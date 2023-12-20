أبو عبيدة يكشف ما حصل خلال الـ72 ساعة الماضية

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أعلن الناطق العسكري باسم "كتائب القسام"، أبو عبيدة، مساء اليوم الأربعاء، أنّ القسام دمرت 41 آلية عسكرية إسرائيلية كليا أو جزئيا، مؤكدا قتل 25 جنديا، وإصابة العشرات بجروح متفاوتة.وقال أبو عبيدة في بيان: "تمكن مجاهدو القسام خلال الـ72 ساعة الأخيرة من تدمير 41 آلية عسكرية كليا أو جزئيا، وأكد مجاهدونا قتل 25 جنديا وإصابة العشرات من الجنود الاسرائيليين بجروح متفاوتة".وأضاف: "تم استهداف القوات الاسرائيلية المتوغلة بالقذائف، والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد، والاشتباك معهم من مسافة صفر واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم، وتم تفخيخ نفقين ومنزلا وتفجيرهما في جنود الاحتلال".كما أشار أبو عبيدة، إلى "عملية قنص استهدفت أحد الجنود، ودكوا مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال في قطاع غزة، وأمطروا مدينة تل أبيب وسط الكيان برشقة صاروخية، إضافة إلى إطلاق وابل من الصواريخ تجاه مغتصبة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة".