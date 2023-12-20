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عربي-دولي

يديعوت أحرونوت: هذا شرط "حماس" لصفقة تبادل الأسرى الجديدة

Lebanon 24
20-12-2023 | 18:30
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قالت وسائل إعلام إسرائيلية حول "الصفقة القادمة" مع "حماس"، إن الحركة تصرّ على أن تشمل عدداً من كبار الأسرى الفلسطينيين.
وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن حماس تصرّ على أن يكون مروان البرغوثي من بين الذين تشملهم الصفقة المقبلة مع إسرائيل.
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ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها، إن "هناك تقديرات تشير إلى عدم نضوج الصفقة الجديدة الخاصة بتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل قبل الأسبوع الأول من كانون الثاني".
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