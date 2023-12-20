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إسرائيل تحقّق في حادثة مقتل أسير فلسطيني.. وتقارير: ضُرب بعنف

Lebanon 24
20-12-2023 | 19:55
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تحقّق السلطات الإسرائيلية في حادثة مقتل الأسير الفلسطيني ثائر أبو عصب عقب اعتداء السجانين عليه.
وذكر موقع "ذا تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الخميس، أن الشرطة الإسرائيلية استجوبت 19 سجانا، بعد وفاة أبو عصب الشهر الماضي.
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ونقل الموقع بيانا للشرطة الإسرائيلية جاء فيه، إن المحققين استجوبوا السجانين بشأن "حادثة عنف" مشتبه بها في أحد السجون بجنوب إسرائيل.
ووفق تقارير إعلامية عبرية، فإنه يشتبه بقيام عدد من الضباط بدخول زنزانة أبو عصب في سجن كتسيعوت بالنقب وضربه، قبل ساعات من إعلان مصلحة السجون الإسرائيلية وفاته في 19 تشرين الثاني.

وأشارت التقارير إلى أن أبو عصب، عضو في حركة فتح، وهو مسجون منذ عام 2005، بتهمة "القتل خلال هجوم إرهابي".
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