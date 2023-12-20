على الرغم من المحادثات.. بايدن لا يتوقع صفقة أسرى في غزة قريبا

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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن إنه لا يتوقع التوصل قريبا إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس لإطلاق سراح المحتجزين في غزة.وقال بايدن للصحافيين خلال رحلة إلى ميلووكي بولاية ويسكونسن: "نحن نضغط"، وسط محاولات لإطلاق سراح المزيد من المحتجزين.ومن المرجح أن يجتمع رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية ورئيس جهاز الموساد الإسرائيلي ورئيس وزراء قطر لمناقشة القضية.