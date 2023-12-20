Advertisement

عربي-دولي

على الرغم من المحادثات.. بايدن لا يتوقع صفقة أسرى في غزة قريبا

Lebanon 24
20-12-2023 | 23:07
A-
A+
Doc-P-1143582-638387358352288198.jpg
Doc-P-1143582-638387358352288198.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن إنه لا يتوقع التوصل قريبا إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس لإطلاق سراح المحتجزين في غزة.

وقال بايدن للصحافيين خلال رحلة إلى ميلووكي بولاية ويسكونسن: "نحن نضغط"، وسط محاولات لإطلاق سراح المزيد من المحتجزين.
Advertisement

ومن المرجح أن يجتمع رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية ورئيس جهاز الموساد الإسرائيلي ورئيس وزراء قطر لمناقشة القضية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:32 | 2023-12-21
00:53 | 2023-12-21
00:25 | 2023-12-21
00:20 | 2023-12-21
00:12 | 2023-12-21
00:09 | 2023-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24