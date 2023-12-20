Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تأمر أكثر من ربع مليون فلسطيني في خانيونس بالرحيل

Lebanon 24
20-12-2023 | 23:15
A-
A+
Doc-P-1143584-638387363588538621.jpg
Doc-P-1143584-638387363588538621.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الأمم المتحدة الأربعاء أن إسرائيل أمرت بإخلاء منطقة واسعة في خانيونس، كبرى مدن جنوب قطاع غزة التي لجأ إليها العديد من الفلسطينيين الذين شردتهم الحرب المستمرة منذ شهرين ونصف.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تقرير، إن الجيش الإسرائيلي أمر بـ"الإخلاء الفوري لمنطقة تغطي حوالي 20 بالمئة من مساحة مدينة خانيونس".
Advertisement

وأوضح المكتب أن "حجم عمليات النزوح التي ستنجم عن أمر الإخلاء ليس واضحا"، لكن المنطقة المطلوب إخلاؤها يعيش بها أكثر من ربع مليون شخص.


وبحسب التقرير، فإن هذه المنطقة كان يقطنها قبل بدء الحرب في السابع من تشرين الثاني أكثر من 111 ألف نسمة، ونزح إليها منذ اندلعت الحرب حوالى 141 ألفا يعيشون حاليا في 32 مخيما.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الإثنين تكثيف عملياته في خانيونس.
ومنذ بدء الحرب، أصدر الجيش الإسرائيلي العديد من أوامر الإخلاء للمدنيين، مع تنفيذه ضربات عنيفة في غزة.
وهذه المناطق حددها الجيش على خريطة نشرها على الإنترنت، وفقا للمكتب الدولي الذي أعرب عن أسفه لأن "قدرة السكان على الحصول على هذه المعلومات تتقوض بسبب الانقطاعات المتكررة في الاتصالات والكهرباء". (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:32 | 2023-12-21
00:53 | 2023-12-21
00:25 | 2023-12-21
00:20 | 2023-12-21
00:12 | 2023-12-21
00:09 | 2023-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24