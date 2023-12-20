إسرائيل تأمر أكثر من ربع مليون فلسطيني في خانيونس بالرحيل





وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تقرير، إن الجيش الإسرائيلي أمر بـ"الإخلاء الفوري لمنطقة تغطي حوالي 20 بالمئة من مساحة مدينة خانيونس".

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وأوضح المكتب أن "حجم عمليات النزوح التي ستنجم عن أمر الإخلاء ليس واضحا"، لكن المنطقة المطلوب إخلاؤها يعيش بها أكثر من ربع مليون شخص.





وبحسب التقرير، فإن هذه المنطقة كان يقطنها قبل بدء الحرب في السابع من تشرين الثاني أكثر من 111 ألف نسمة، ونزح إليها منذ اندلعت الحرب حوالى 141 ألفا يعيشون حاليا في 32 مخيما. أعلنت الأمم المتحدة الأربعاء أن إسرائيل أمرت بإخلاء منطقة واسعة في خانيونس، كبرى مدن جنوب قطاع غزة التي لجأ إليها العديد من الفلسطينيين الذين شردتهم الحرب المستمرة منذ شهرين ونصف.وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تقرير، إن الجيش الإسرائيلي أمر بـ"الإخلاء الفوري لمنطقة تغطي حوالي 20 بالمئة من مساحة مدينة خانيونس".وأوضح المكتب أن "حجم عمليات النزوح التي ستنجم عن أمر الإخلاء ليس واضحا"، لكن المنطقة المطلوب إخلاؤها يعيش بها أكثر من ربع مليون شخص.وبحسب التقرير، فإن هذه المنطقة كان يقطنها قبل بدء الحرب في السابع من تشرين الثاني أكثر من 111 ألف نسمة، ونزح إليها منذ اندلعت الحرب حوالى 141 ألفا يعيشون حاليا في 32 مخيما.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الإثنين تكثيف عملياته في خانيونس.

ومنذ بدء الحرب، أصدر الجيش الإسرائيلي العديد من أوامر الإخلاء للمدنيين، مع تنفيذه ضربات عنيفة في غزة.

وهذه المناطق حددها الجيش على خريطة نشرها على الإنترنت، وفقا للمكتب الدولي الذي أعرب عن أسفه لأن "قدرة السكان على الحصول على هذه المعلومات تتقوض بسبب الانقطاعات المتكررة في الاتصالات والكهرباء". (سكاي نيوز)