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عربي-دولي

التحقيق مع 19 سجانا إسرائيليا ضربوا أسيرا في زنزانته حتى الموت

Lebanon 24
21-12-2023 | 00:04
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سمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية فجر الخميس بالكشف عن تحقيق تجريه وحدة لاهف 433 مع 19 سجانا تابعين لمصلحة السجون متورطين بالاعتداء على أسير حتى الموت في سجن كتسيعوت قبل نحو شهر.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الأسير الذي أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية عن وفاته يوم الجمعة 18 كانون الاول هو ثائر سميح أبو عصب (38 عاما) من قلقيلية، مشيرة إلى أنه ينتمي لحركة فتح.
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وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" بأن جثمان الأسير خضع لتشريح أكد تعرضه للاعتداء بالضرب ما تسبب في وفاته.
وجاء في بيان صدر عن الشرطة أنه جرى إطلاق سراح جميع السجانين الـ19 المتورطين بالاعتداء.
وأوضحت الرقابة في البيان أنها فرضت عليهم "شروطا مقيدة للإقامة الجبرية"، مؤكدة أن التحقيق سيتواصل معهم.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك الجمعة الماضي، "إن الاحتلال أقدم على اغتيال الأسير أبو عصب من محافظة قلقيلية في سجن النقب الصحراوي، وهو معتقل منذ 27 ايار 2005 ومحكوم بالسجن لمدة 25 عاما".
وأضافت أنه "جرى اعتقاله في ايار 2005 حيث كان يقضي حكما بالسجن على خلفية محاولة القتل وإطلاق النار على أشخاص والانتماء لمنظمة غير معروفة والضلوع في التسبب بالموت عمدا وتدريبات عسكرية".
هذا، وتشير معطيات هيئة شؤون الأسرى والمحررين إلى وفاة 6 أسرى منذ السابع من تشرين الاول الماضي. (سكاي نيوز)

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