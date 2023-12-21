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الحصيلة ترتفع.. مقتل 3 جنود إسرائيليين في معارك غزة

Lebanon 24
21-12-2023 | 00:20
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خلال المعارك مع حركة حماس شمالي قطاع غزة، قتل 3 جنود إسرائيليين وأصيب 5 بجروح خطرة، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

وبالتالي يرتفع عدد الجنود القتلى في الهجوم البري الإسرائيلي داخل قطاع غزة إلى 137، بينما يقفز عدد الجنود القتلى منذ 7 تشرين الأول إلى 468.
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ونزح معظم سكان شمال غزة إلى الجنوب، مما جعل المنطقة ساحة حرب شوارع بين إسرائيل وحماس.(سكاي نيوز)



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