الحصيلة ترتفع.. مقتل 3 جنود إسرائيليين في معارك غزة

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خلال المعارك مع حركة حماس شمالي قطاع غزة، قتل 3 جنود إسرائيليين وأصيب 5 بجروح خطرة، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي.وبالتالي يرتفع عدد الجنود القتلى في الهجوم البري الإسرائيلي داخل قطاع غزة إلى 137، بينما يقفز عدد الجنود القتلى منذ 7 تشرين الأول إلى 468.ونزح معظم سكان شمال غزة إلى الجنوب، مما جعل المنطقة ساحة حرب شوارع بين إسرائيل وحماس.(سكاي نيوز)