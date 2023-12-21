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عربي-دولي

اختفت قبل 9 سنوات وكان على متنها 227 راكبا.. أمر جديد يُكشف عن الطائرة الغامضة

Lebanon 24
21-12-2023 | 00:25
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مضى أكثر من 9 سنوات على فاجعة الطائرة الماليزية التي فقدت قبالة سواحل جنوب أستراليا في 8 آذار 2014، دون أن تصل السلطات المعنية إلى أي معلومة حول مصريها أو تعثر حتى على شيء من حطامها.

لكن صياداً أسترالياً مخضرماً كشف معلومات جديدة.
 
فقد زعم الصياد المتقاعد كيت أولفر، أنه عثر على قطعة كبيرة من جناح طائرة الخطوط الجوية الماليزية المفقودة MH370.، حين كان يبحر بقاربه في أعماق البحار في أيلول أو تشرين الأول من عام 2014، بعد أشهر قليلة من اختفاء الطائرة.
 
وقال:" تمنيت لو أني لم أر هذا الشيء.. ولكن هذا ما حصل، فلقد كان جناح الطائرة."
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كما أضاف الرجل البالغ من العمر 77 عاما، أنه يستطيع أن يعطي السلطات الاسترالية إحداثيات المكان الذي اكتشف فيه الجناح بعد أكثر من تسع سنوات من العثور عليه. وأوضح أن الدافع وراء كشف معلوماته الآن يعود إلى رغبته في مساعدة عائلات الركاب الضحايا الذين كانوا على متن تلك الرحلة المشؤومة.
 
إلى ذلك، أردف أنه اتصل بهيئة السلامة البحرية الأسترالية (AMSA) بمجرد عودته إلى الميناء حينها قبل سنوات عديدة، لكن السلطات لم تعر اكتشافه أي اهتمام، وفق ما نقلت وسائل إعلام أسترالية

في المقابل، رأى أحد المسؤولين الأستراليين أن الرجل عثر على الأرجح على جزء من حاوية شحن سقطت من سفينة روسية في المنطقة. (العربية) 
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