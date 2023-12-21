19
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
14
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
20
o
بشري
19
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الإطار التنسيقي يحصد أكثر من 100 مقعد بمجالس المحافظات في العراق
Lebanon 24
21-12-2023
|
01:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، حصول أحزاب الائتلاف الحاكم (الإطار التنسيقي) على أكثر من 100 مقعد، من أصل 285 مقعداً متاحاً في انتخابات مجالس المحافظات، ما يمنحها النصيب الأكبر.
Advertisement
ونافس أعضاء الإطار التنسيقي، الذي يشكل بالفعل أكبر كتلة في البرلمان، ويُعد الداعم الرئيسي لحكومة محمد شياع السوداني الحالية، ضمن 3 قوائم رئيسية، لكنهم قالوا إنهم سيحكمون معاً بعد انتخابات مجالس المحافظات التي أُجريت في 18 ديسمبر، وهو أول اتفاق من نوعه منذ 10 سنوات.
وجاءت القائمة الانتخابية التي تضم عدة فصائل سياسية تحت اسم "تحالف نبني"، بما في ذلك "منظمة بدر" التابعة لهادي العامري، و"عصائب أهل الحق" التابعة لقيس الخزعلي في المركز الأول بحصولها على 43 مقعداً، تليها قائمة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي تحت اسم "ائتلاف دولة القانون" بحصولها على 35 مقعداً.
وحصل تحالف "قوى الدولة الوطنية" الذي يضم زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي على 23 مقعداً. ويمنح هذا الفوز "الإطار التنسيقي" 101 مقعد.
كما حصل تحالف "تقدم" بقيادة رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي على 22 مقعداً، ونال تحالف "السيادة" بقيادة خميس الخنجر 14 مقعداً، بينما حصل تحالف "عزم" على 10 مقاعد.
وفازت مجموعة من القوائم المحلية والمجموعات الأصغر على المقاعد المتبقية. لكن مراقبي الانتخابات، ومنهم المحلل العراقي سجاد جياد، قالوا إن فوز قوائم أصغر تابعة للإطار التنسيقي يعني حصوله على أكثر من 101 مقعد بكثير.
"استحقاق يجسد مبادئ الديمقراطية"
أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد أن "نجاح تنظيم الانتخابات يُجسد مبادئ الديمقراطية التي أرساها الدستور العراقي"، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية (واع).
وأضاف رشيد: "أمام الفائزين الآن استحقاق مهم يتمثل في تشكيل مجالس محافظات متجانسة تعمل بروح الفريق الواحد، وتتعاون مع الحكومة الاتحادية، وتتواصل بشكل مباشر وفاعل مع المواطنين، لتبنّي قضاياهم ومواصلة مسيرة البناء والإعمار وتوفير الخدمات الأساسية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر معلومة تهمّكم عن الرواتب.. ترقبوا هذا الأمر!
Lebanon 24
آخر معلومة تهمّكم عن الرواتب.. ترقبوا هذا الأمر!
13:37 | 2023-12-20
20/12/2023 01:37:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"صيرفة" عادت.. إليكم الدليل الآن!
Lebanon 24
"صيرفة" عادت.. إليكم الدليل الآن!
15:20 | 2023-12-20
20/12/2023 03:20:34
Lebanon 24
Lebanon 24
المنازل اهتزت.. قصفٌ إسرائيلي عنيف يطالُ هذه المنطقة اللبنانية!
Lebanon 24
المنازل اهتزت.. قصفٌ إسرائيلي عنيف يطالُ هذه المنطقة اللبنانية!
16:34 | 2023-12-20
20/12/2023 04:34:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن العاصفة "الطوفانية" التي ستضرب لبنان.. الذروة ستكون في هذا الموعد
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن العاصفة "الطوفانية" التي ستضرب لبنان.. الذروة ستكون في هذا الموعد
01:47 | 2023-12-21
21/12/2023 01:47:29
Lebanon 24
Lebanon 24
توترٌ الآن.. إليكم ما يحصل في الجنوب من تطوّرات!
Lebanon 24
توترٌ الآن.. إليكم ما يحصل في الجنوب من تطوّرات!
11:39 | 2023-12-20
20/12/2023 11:39:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:20 | 2023-12-21
لافروف: القادة الألمان لصوص
09:00 | 2023-12-21
بشأن تبادل المحتجزين الإسرائيليين.. ماذا أعلنت الفصائل الفلسطينية؟
08:30 | 2023-12-21
الجيش الإسرائيلي "يحاصر" مركزا للهلال الأحمر في غزة
08:27 | 2023-12-21
بالفيديو: رشقات صاروخية من غزة تجبر لابيد على قطع اجتماعه في تل أبيب
08:05 | 2023-12-21
هولندا تقدم مساعدات لأوكرانيا بنحو 102 ملايين يورو
08:00 | 2023-12-21
"عصر جديد من التنافس الذري".. الصين تعيد بناء "قاعدة سرية لاختبار أسلحة نووية"
فيديو
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
Lebanon 24
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
02:18 | 2023-12-19
21/12/2023 16:53:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل سوري شهير في أقوى هجوم على زميله باسل خياط: مغرور! شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
ممثل سوري شهير في أقوى هجوم على زميله باسل خياط: مغرور! شاهدوا الفيديو
03:46 | 2023-12-18
21/12/2023 16:53:22
Lebanon 24
Lebanon 24
استشهدتا في الكنيسة.. قناص إسرائيلي استهدف أم وابنتها عند وصولهما للصلاة (فيديو)
Lebanon 24
استشهدتا في الكنيسة.. قناص إسرائيلي استهدف أم وابنتها عند وصولهما للصلاة (فيديو)
23:30 | 2023-12-17
21/12/2023 16:53:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24