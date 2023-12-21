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عربي-دولي

مفاوضات هدنة غزة متواصلة.. والتركيز على عدد الأسرى

Lebanon 24
21-12-2023 | 02:59
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فيما تستمر المفاوضات في القاهرة، والحراك المصري القطري الأميركي خلف الكواليس من أجل التوصل لهدنة في قطاع غزة، وإطلاق سراح المزيد من الأسرى، لا تزال احتمالات التوصل إلى اتفاق غير واضحة مع إصرار حركة حماس على عدم مناقشة أي أمر قبل الإنهاء الكامل للهجوم الإسرائيلي. 
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وقال مصدر مطلع على المفاوضات إن المبعوثين يركزون في مناقشاتهم على تحديد الأسرى الذين يمكن إطلاق سراحهم من قبل كل من الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في حال إبرام هدنة جديدة.
كما أردف أن إسرائيل تصر على إطلاق سراح جميع النساء والرجال المسنين المتبقين"، حسب ما نقلت وكالة رويترز، اليوم الخميس.
فيما قد تتضمن قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم إسرائيل، "مدانين بجرائم خطيرة"، وفق المصدر.
شرطان قبل أي اتفاق
لكن طاهر النونو المستشار الإعلامي لاسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس الذي وصل القاهرة أمس الأربعاء، قال إن الحركة ليست مستعدة لمناقشة إطلاق سراح المزيد من الأسرى الإسرائيليين، ما لم تنهي إسرائيل حملتها العسكرية في غزة ويزيد حجم المساعدات الإنسانية للمدنيين.
وقال النونو من القاهرة "قضية الأسرى يمكن التفاوض حولها بعد تطبيق هذين الأمرين، إذ لا نستطيع الحديث عن مفاوضات في وقت تستمر فيه إسرائيل في عدوانها."
كما أوضح أن "وفد الحركة قدم في مصر شرحا مستفيضا للأوضاع الميدانية والسياسية والحاجات المطلوبة لتحسين الظروف الإنسانية وزيادة المساعدات للشعب الفلسطيني وإيصال هذه المساعدات لكافة مناطق القطاع في الشمال والجنوب". وأضاف "تحدثنا مع الأشقاء في مصر بوضوح عن موقفنا تجاه هذا العدوان وضرورة وقفه كأولوية الآن".


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