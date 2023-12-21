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مسؤولون إسرائيليون يحذرون.. "قادة حماس قد يفرون إلى مصر"

Lebanon 24
21-12-2023 | 03:03
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كثفت القوات الإسرائيلية هجماتها في خان يونس حيث تعتقد أن قادة حماس يختبئون في الأنفاق تحت الأرض، ونبه بعض المسؤولين الإسرائيليين السابقين من احتمال فرارهم نحو مصر.

وقال جاكوب ناجل، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق إذا أغلقوا عليهم خان يونس، فيمكنهم الانتقال إلى رفح.
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"يخططون للفرار"

كما أردف قائلاً: "وإذا ذهبوا إلى هناك، فهذا يعني أنهم يخططون للفرار إلى مصر"، وفق ما نقلت "وول ستريت جورنال".

إلى ذلك، اعتبر أن جزءا كبيرا من تلك الأنفاق نحو الأراضي المصرية دمر عام 2015، لكنه رأى أن "المهمة لم تنته بعد".

كذلك أضاف أن تل أبيب تعتقد أن حماس "استطاعت استخدام تلك الأنفاق لجلب كميات كبيرة من الأسلحة إلى قطاع غزة قبل هجمات 7 تشرين الأول".

مكافآت مقابل معلومات
وكانت إسرائيل رصدت مكافأة قدرها 400 ألف دولار للقبض على قائد حماس في غزة يحيى السنوار، بحسب ما بينت منشورات أسقطتها القوات الجوية الإسرائيلية على غزة الأسبوع الماضي.

كما عرضت المنشورات عينها مكافآت لثلاثة آخرين من قادة حماس، بمن فيهم محمد الضيف، رئيس الجناح المسلح للحركة

يذكر أن القوات الإسرائيلية كانت أعلنت أنها أطلقت حملتها العسكرية المستمرة منذ أكثر من 10 أسابيع على قطاع غزة بهدف "القضاء على حماس"، بعد الهجوم المفاجئ الذي شنه مقاتلو الحركة على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي.

إلا أن غاراتها وقصفها المستمر على كافة أنحاء القطاع أسفر حتى الآن عن استشهاد ما لا يقلّ عن 20 ألف شخص بينهم 8000 طفل و6200 امرأة، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.(العربية)



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