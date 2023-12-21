برنامج الأغذية العالمي يعلق المساعدات لبعض مناطق السودان

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أعلن برنامج الأغذية العالمي، أنه علق مؤقتا المساعدات الغذائية لبعض مناطق ولاية الجزيرة السودانية، وسط اتساع القتال إلى جنوب الخرطوم وشرقها.وذكر البرنامج في بيان أن نحو 300 ألف شخص فروا من الجزيرة في غضون أيام، عندما اندلعت اشتباكات هناك الأسبوع الماضي.وأوضح ممثل برنامج الأغذية العالمي ومديره في السودان إيدي روي، أن الهيئة علقت تسليم المساعدات الغذائية في بعض المناطق بالجزيرة التي تشهد معارك.وأشار روي إلى أن الفرق تعمل على مدار الساعة لتقديم المساعدات في المناطق التي لا يزال من الممكن تقديمها فيها.