Advertisement

عربي-دولي

"هؤلاء القضاة لا يحبونه"... هايلي تعلن معارضتها لاستبعاد ترامب من السباق الرئاسي

Lebanon 24
21-12-2023 | 03:55
A-
A+
Doc-P-1143692-638387533408007259.jpg
Doc-P-1143692-638387533408007259.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعربت نيكي هيلي المرشحة الرئاسية عن الحزب الجمهوري معارضتها حرمان المحكمة العليا في ولاية كولورادو الرئيس السابق دونالد ترامب من السباق الرئاسي في الولاية.
وقالت هيلي في حديث لشبكة "فوكس نيوز": "فكرة أن القضاة سيأخذون على عاتقهم تحديد من يمكنه المشاركة ومن لا يمكنه المشاركة في الاقتراع هي فكرة لا يمكن تصورها، وأعتقد أن شعب كولورادو يجب أن يكون غاضبا".
Advertisement
وأصدرت المحكمة العليا في كولورادو يوم الثلاثاء حكما ينص على وجوب منع ترامب من الظهور في بطاقة الاقتراع بموجب بند التمرد في التعديل الرابع عشر، والذي ينص على أن أولئك الذين أقسموا على دعم الدستور لا يمكنهم الانخراط في تمرد ضده.
وينص حكم المحكمة بأغلبية 4-3 على أن ترامب شارك في تمرد من خلال الادعاء الكاذب بتزوير الانتخابات وحشد أنصاره للذهاب إلى مبنى الكابيتول قبل هجوم 6 كانون الثاني 2021، ويحكم أن منصب الرئاسة يقع تحت بند التمرد.
وأكدت هيلي، سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة والحاكمة السابقة لولاية كارولينا الجنوبية، أنها ستهزم ترامب "بمفردها" ولا تحتاج إلى قاض لإزالته من الاقتراع.
وأضافت: "لا أعتقد أن (ترامب) يجب أن يكون رئيسا، أعتقد أنني يجب أن أكون الرئيسة. أعتقد أن بلادنا كانت ستبلي بلاء أفضل بكثير لو كنت كذلك، لكن يجب أن يكون هذا السباق عادلا ومتساويا معه في الاقتراع".
ولفتت إلى أن "الفكرة هي أننا نذهب ونقول، لمجرد أن هؤلاء القضاة الليبراليين لا يحبونه، فإنهم يريدون استبعاده من الاقتراع – هذه ليست ديمقراطية، وهذا ليس ما نحن عليه. هذا ليس ما يتعين علينا القيام به". (RT)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:20 | 2023-12-21
09:00 | 2023-12-21
08:30 | 2023-12-21
08:27 | 2023-12-21
08:05 | 2023-12-21
08:00 | 2023-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24