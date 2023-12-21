تصريح مُثير للجدل: بعدما نكلوا بسجين فلسطيني وقتلوه.. بن غفير "لن أحاسبهم"

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أقرت إدارة السجون الإسرائيلية بالجريمة التي وقعت خلف زنازنها الشهر الماضي، وأطل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، مجددا بتصريحات مثيرة للجدل.فبعد إعلان إدارة السجون أن 19 سجانًا ضربوا وعذبوا الأسير الفلسطيني ثائر أبو عصب الذي قضى متأثرًا بإصابته، رفض بن غفير إدانتهم أو انتقادهم.وقال "لن أحاسب السجانين قبل إجراء تحقيق شامل".كما اعتبر أن "لديهم الحق في الدفع بالبراءة من هذه التهم"، حسب ما نقلت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الخميس.أوسعوه ضرباًوكان عشرات الحراس في سجن النقب تسببوا في قتل أبو عصب الذي ينتمي لحركة فتح، ويبلغ من العمر 38 عاما، بعدما ضربوه حتى الموت، فيما فتحت السلطات المعنية تحقيقا بحقهم.فقد أوسعوا السجين ضربا بالعصي في زنزانته، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، ليتوفى متأثرا بها.فيما اكتفت السلطات الإسرائيلية باستجواب المشتبه بهم، موجهة لهم إنذاراً، ثم أطلقت سراحهم ومنحتهم إجازة حتى إشعار آخر، وفق ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية.وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية تعليقا على الحادثة إن مستوى "التحديات والتهديدات التي يواجهها الحراس خلال تنفيذ مهامهم ارتفع كثيرا منذ بدء الحرب على غزة في تشرين الأول الماضي نتيجة استقبال المعتقلات آلاف السجناء".(العربية)