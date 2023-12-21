Advertisement

عربي-دولي

تصريح مُثير للجدل: بعدما نكلوا بسجين فلسطيني وقتلوه.. بن غفير "لن أحاسبهم"

Lebanon 24
21-12-2023 | 03:59
A-
A+
Doc-P-1143693-638387536817018327.png
Doc-P-1143693-638387536817018327.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقرت إدارة السجون الإسرائيلية بالجريمة التي وقعت خلف زنازنها الشهر الماضي، وأطل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، مجددا بتصريحات مثيرة للجدل.

فبعد إعلان إدارة السجون أن 19 سجانًا ضربوا وعذبوا الأسير الفلسطيني ثائر أبو عصب الذي قضى متأثرًا بإصابته، رفض بن غفير إدانتهم أو انتقادهم.
Advertisement

وقال "لن أحاسب السجانين قبل إجراء تحقيق شامل".

كما اعتبر أن "لديهم الحق في الدفع بالبراءة من هذه التهم"، حسب ما نقلت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الخميس.

أوسعوه ضرباً

وكان عشرات الحراس في سجن النقب تسببوا في قتل أبو عصب الذي ينتمي لحركة فتح، ويبلغ من العمر 38 عاما، بعدما ضربوه حتى الموت، فيما فتحت السلطات المعنية تحقيقا بحقهم.

فقد أوسعوا السجين ضربا بالعصي في زنزانته، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، ليتوفى متأثرا بها.

فيما اكتفت السلطات الإسرائيلية باستجواب المشتبه بهم، موجهة لهم إنذاراً، ثم أطلقت سراحهم ومنحتهم إجازة حتى إشعار آخر، وفق ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية.

وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية تعليقا على الحادثة إن مستوى "التحديات والتهديدات التي يواجهها الحراس خلال تنفيذ مهامهم ارتفع كثيرا منذ بدء الحرب على غزة في تشرين الأول الماضي نتيجة استقبال المعتقلات آلاف السجناء".(العربية)



تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:20 | 2023-12-21
09:00 | 2023-12-21
08:30 | 2023-12-21
08:27 | 2023-12-21
08:05 | 2023-12-21
08:00 | 2023-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24