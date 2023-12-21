فلسطيني ينهار باكياً: مش عارف وين أخويا؟

في كل يوم يشهد قطاع غزة آلاف القصص المأساوية مع تواصل القصف الإسرائيلي الجوي والبري في كل القطاع لليوم 76.



ومن بين هذه المآسي، حكاية شاب فلسطيني نزح مع شقيقه إلى مدينة رفح بعدما أجبرهم الجيش على مغادرة منازلهم في غزة إلا أن لا مكان آمن في هذا القطاع الساحلي.

وبالدموع روى الشاب لـ "العربية"، ما حدث في رفح مبيناً أنه كان يمشي برفقة أخيه وسط الحشود قبل أن تفرقهما غارة إسرائيلية ضربت المنطقة.



كما قال "قبل يومين من الحرب وصل أخي إلى غزة"، مضيفاً "كنا سوياً بالسوق حينها قصف المكان وأصبحنا نركض هرباً من القذائف والشظايا".



وتابع "صرت أدور على أخويا مش لاقيه"، مشيراً إلى أن شقيقه يرتدي جاكيت لونه زيتي.



كما قال وهو منهار "مش عارف وين أخويا.. خايف ارجع البيت من غيره". (العربية)