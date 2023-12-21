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بماذا ردّت "حماس" على تهديد الاحتلال باغتيال هنية ومشعل؟

Lebanon 24
21-12-2023 | 05:40
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اعتبر القيادي بحركة "حماس"، عزت الرشق، اليوم، تصريح وزير إسرائيلي بأن بلاده ستعمل على القضاء على رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية وسلفه خالد مشعل، "يعكس إفلاس تل أبيب رسمياً وعجزها عن مواجهة كتائب القسام بالميدان".

  

وقال الرشق في بيان أن: "بعيدا عن سخافة المضامين السياسية الوقحة التي يمثلها تهديد وزير خارجية العدو باغتيال هنية ومشعل والتي تعكس إفلاسهم الرسمي وعجزهم عن مواجهة القسام في الميدان، فإنها دليل على جهلهم التام بحماس".

 

وأضاف: "نحن نفهم عدونا وهو لا يفهمنا، ولا يعرف أن كل قيادة حماس هم مشاريع شهادة، يسعون إليها سعيا إيمانيا نابعا من اليقين بنعيم الله والجنة بعد الشهادة، هذه قيمة إسلامية لن تتمكن عقولهم من فهمها". ( الأناضول)

 

 

 

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