أستراليا ترفض طلبا أميركيا بنشر سفينة حربية في البحر الأحمر

رفضت أستراليا، اليوم، طلبا أميركيا بإرسال سفينة حربية للمساعدة في حماية ممرات الشحن الدولية في البحر الأحمر، من هجمات جماعة "الحوثي" اليمنية على سفن مرتبطة بإسرائيل.

ونقلت شبكة سكاي نيوز عن وزير الدفاع ريتشارد مارلز قوله في مقابلة معها، إن "التركيز الاستراتيجي للبلاد يجب أن يظل على منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وقال مارلز، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء، إن أستراليا لن ترسل "سفينة أو طائرة" إلى الشرق الأوسط، ولكنها بدلاً من ذلك ستضاعف مساهمتها بقوات في القوة البحرية التي تقودها الولايات المتحدة في البحر الأحمر إلى ثلاثة أضعاف.

وزاد: "نحن بحاجة إلى أن نكون واضحين حقاً بشأن تركيزنا الاستراتيجي، وتركيزنا الاستراتيجي هو منطقتنا".

وفي منشور على موقع التواصل الاجتماعي "X"، الخميس، قال مارلز إن أستراليا ستساهم بستة أفراد إضافيين من قوات الدفاع الأسترالية في التحالف المذكور.