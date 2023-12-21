السنوار حدد "شروط" صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل

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أعلنت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن زعيم حماس في قطاع غزة يحيى السنوار أبلغ الوسطاء بأن الحركة مستعدة لصفقة تشمل الكل مقابل الكل، وذلك بعد وقف كامل لإطلاق النار.وأوضحت الفصائل الفلسطينية أن "هناك قراراً وطنياً بأنه لا حديث حول الأسرى ولا صفقات تبادل إلاّ بعد الوقف الشامل للعدوان".وترفض حماس أي وقف موقت آخر للحملة العسكرية الإسرائيلية وتقول إنها ستناقش فقط وقف إطلاق النار الدائم.