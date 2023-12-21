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ترامب معلقاً على قرار محكمة كولورادو: يا له من عار على بلدنا

Lebanon 24
21-12-2023 | 07:00
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علق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على قرار المحكمة العليا في ولاية كولورادو بعدم أهليته لخوض الانتخابات التمهيدية في الولاية بقوله إن الولايات المتحدة أصبحت "جمهورية موز".

 

وبحسب صحيفة «ذا هيل» الأميركية، فقد كتب ترامب على منصّة التواصل الاجتماعي: "يا له من عار على بلدنا!. إنه يوم حزين في أميركا".

 

وأضاف: البلاد أصبحت جمهورية موز، مدعياً أن كل القضايا التي يواجهها "هي من عمل وزارة العدل والبيت الأبيض".

 

كما نشر الرئيس السابق عدة مقاطع من قناة «فوكس نيوز» لخبراء وأشخاص ينتقدون القرار، بما في ذلك أستاذ القانون بجامعة جورج واشنطن جوناثان تورلي.

 

وقال تورلي لمضيفة قناة «فوكس نيوز» لورا إنغراهام: "هذا البلد عبارة عن برميل بارود، وهذه المحكمة ترمي عليه أعواد الثقاب. بالنسبة للأشخاص الذين يقولون إنهم يحاولون حماية الديمقراطية، فإن ما حدث هو أكثر الأفعال المناهضة للديمقراطية التي رأيتها في حياتي".

 ( الشرق الأوسط) 

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