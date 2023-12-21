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ابن نتنياهو يثير الجدل مجدداً... أبدى إعجابه بهذا المنشور!

Lebanon 24
21-12-2023 | 07:04
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أثار نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يائير، الجدل من جديد بعدما أبدى إعجابه بمنشور يتهم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي بتنفيذ "انقلاب عسكري".

وحسب ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن المنشور جاء فيه: "في 7 تشرين الأول كنا في خضم انقلاب عسكري بقيادة هرتسي هاليفي، الذي لم يبلغ رئيس الوزراء بالهجوم الذي كان على وشك الحدوث صباح يوم -سمحات التوراة-"، وهو العيد الذي كانت إسرائيل تحتفل به عندما شنت حماس هجومها المفاجئ.
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وأضاف: "الانقلاب لم ينته ولم يكتمل. قائد الجيش ووزير الدفاع يمنعان وزير الأمن من دخول قاعدة عسكرية.. إنه انقلاب حقا".

وكان المنشور، الذي كتبه مستخدم غير معروف، يشير إلى ادعاء وزير الأمن اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بأن هاليفي ووزير الدفاع يوآف غالانت قد ألغيا زيارته لقاعدة عسكرية.

وفي نوفمبر الماضي، أثار يائير جدلا وغضبا في إسرائيل، بعد هجومه على الجيش والمحكمة العليا.

وقال آنذاك على قناته في "تلغرام" إن القرارات التي اتخذتها المحكمة العليا أدت إلى تغييرات في قواعد الاشتباك للجيش الإسرائيلي على حدود غزة، مما مكن "إرهابيي حماس" من الاقتراب من السياج الحدودي.

وبعد ذلك، شارك يائير منشورات تلوم الجيش الإسرائيلي على الفشل الذي حدث في 7 تشرين الأول عندما أدى هجوم حماس المفاجئ إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 240 رهينة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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