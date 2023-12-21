أفيفيم "تحترق".. أضرار عدّة وإصابات في صفوف جنود العدو بصواريخ أطلقت من لبنان (فيديو)

أفاد موقع Ynet الإسرائيلي بأن صاروخاً مضاداً للدبابات أطلق من الأراضي اللبنانية، أصاب مركبات في مستوطنة أفيفيم في الجليل الأعلى.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مستوطنين أصيبا جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان تجاه مستوطنة دوفيف بالجليل الأعلى. في المقابل، أفادت "العربية" بإصابة 3 إسرائيليين باستهداف مستوطنتي أفيفيم ودوفيف بصاروخين مضادين للدروع.

بدوره، أعلن حزب الله أنه قبل ظهر اليوم ‏الخميس، قام باستهداف مستعمرتي دوفيف وأفيفيم (قرية صلحا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة ‏المناسبة وأوقع فيها إصابات مؤكدة.



وأشار الحزب في بيان له، إلى أن هذه العملية جاءت ردّاً على ‌‏اعتداءات العدو الاسرائيلي على القرى والمنازل المدنية، وإستشهاد المواطنة نهاد موسى مهنا ‏وجرح زوجها.





كما أكد الحزب مجدداً أنه لن يتهاون إطلاقاً بالمس ‏بالمدنيين، مضيفاً: "لن نسمح ‏بإستباحة قرانا وبلداتنا‏ وسنرد على اي اعتداء بضرب المستوطنات في ‏شمال فلسطين المحتلة".‏

ووثق مقطع فيديو تم تداوله، اشتعال النيران بعدّة مركبات إثر الهجوم.