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عربي-دولي

الاتحاد الأوروبي: سندعم واشنطن في حماية السفن التجارية بالبحر الأحمر

Lebanon 24
21-12-2023 | 07:15
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أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عزمهم دعم عملية "حارس الازدهار" التي تقودها الولايات المتحدة بهدف حماية السفن التجارية التي تبحر في البحر الأحمر.

 

وقال بوريل في تدوينة عبر منصة اكس، اليوم، أن تصرفات الحوثيين في البحر الأحمر "تشكل خطرا على حرية الملاحة".

 

وأشار بوريل إلى أنه سيتم تكثيف تبادل المعلومات من خلال أسطول إضافي سيتم نشره في المنطقة.

 

وأضاف: "هذا يظهر دور الاتحاد الأوروبي كضامن للأمن البحري، وسندعم أقوالنا بالأفعال".

 

وأعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الحالي عن تأسيس تحالف "حارس الازدهار"، وهو قوة عمل بحرية دولية تهدف إلى "حماية السفن التجارية التي تبحر عبر البحر الأحمر من هجمات الحوثيين في اليمن".

 

ويتألف التحالف من بريطانيا وفرنسا وكندا وإيطاليا والبحرين وهولندا والنرويج وسيشل وإسبانيا، إلى جانب الولايات المتحدة.

( وكالات)
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