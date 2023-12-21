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عربي-دولي

السيسي يوجه رسالة للمجتمع الدولي حول غزة

Lebanon 24
21-12-2023 | 07:35
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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأوضاع في قطاع غزة.

 
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وطالب السيسي خلال استقبال ديفيد كاميرون وزير خارجية المملكة المتحدة، بالعمل بجدية وتصميم على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية من خلال إنفاذ حل الدولتين.

 

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أحمد فهمي بأن الوزير كاميرون سلم الرئيس المصري خطابا من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قدم خلاله التهنئة للرئيس المصري بإعادة انتخابه، مؤكدا حرص بلاده على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق مع مصر في مختلف المجالات.

  

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول تطورات المشهد الإقليمي، حيث وجه وزير خارجية المملكة المتحدة الشكر والتقدير لدور مصر والرئيس في صون الأمن والاستقرار بالمنطقة، فضلاً عن الجهود المصرية المكثفة على المسارين السياسي والإنساني في إطار الأوضاع الراهنة في قطاع غزة.

 

وفي هذا الصدد تم التوافق على ضرورة التوصل لوقف مستدام لإطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإغاثية بكميات كافية تلبي الاحتياجات الإنسانية لأهالي قطاع غزة بما يضع حداً للمأساة الإنسانية بالقطاع.

 

 وشدد الجانبان على رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وأهمية العمل على عدم توسّع دائرة الصراع وامتداده إلى مناطق أخرى بالإقليم. ( وكالات)

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