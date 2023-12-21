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تتكون من 30 صاروخاً.. رشقة صاروخية من غزة وحريق في تل أبيب (فيديو)

Lebanon 24
21-12-2023 | 07:42
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انطلقت رشقة صاروخية من قطاع غزة باتجاه وسط إسرائيل اليوم الخميس، مما استدعى إطلاق صفارات الإنذار في غوش دان وتل أبيب الكبرى وبالماخيم وقاعدة حتسور في بئر السبع.

وأفادت الشرطة الاسرائيلية، بأن طواقمها تقوم بعمليات تمشيط في منطقة غوش دان بحثًا عن بقايا الصواريخ التي سقطت، لافتة إلى تعاملها مع سقوط عدة شظايا لصواريخ.
 
 
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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الرشقة الأخيرة التي أٌطلقت من غزة تجاه تل أبيب تتكون من 30 صاروخاً.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، النار تشتعل بمبنى سكني في تل أبيب.
 


ووفقا للقناة "12" الإسرائيلية، أطلقت الصواريخ من وسط غزة، وهي منطقة لا يتمتع الجيش الإسرائيلي إلا بسيطرة جزئية عليها. ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية.
 
 
بدورها، أعلنت كتائب القسام قصف "تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين". (روسيا اليوم + سكاي نيوز)
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