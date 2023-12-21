تتكون من 30 صاروخاً.. رشقة صاروخية من غزة وحريق في تل أبيب (فيديو)

انطلقت رشقة صاروخية من قطاع غزة باتجاه وسط إسرائيل اليوم الخميس، مما استدعى إطلاق صفارات الإنذار في غوش دان وتل أبيب الكبرى وبالماخيم وقاعدة حتسور في بئر السبع.



وأفادت الشرطة الاسرائيلية، بأن طواقمها تقوم بعمليات تمشيط في منطقة غوش دان بحثًا عن بقايا الصواريخ التي سقطت، لافتة إلى تعاملها مع سقوط عدة شظايا لصواريخ.

تغطية صحفية: طواقم الإسعاف والإنقاذ تهرعان إلى الأماكن التي تشتعل بها النيران في "تل أبيب". pic.twitter.com/KHnB9aBRp4 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 21, 2023 Advertisement

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الرشقة الأخيرة التي أٌطلقت من غزة تجاه تل أبيب تتكون من 30 صاروخاً.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، النار تشتعل بمبنى سكني في تل أبيب.

AHORA caen cohetes de las brigadas al Qassam en Tel Aviv (Yaffa, #Palestina ocupada) y se produce incendio en edificio.#Gaza pic.twitter.com/jbNusjGGCi — Abu Amal (@FalasAbuAmal) December 21, 2023



ووفقا للقناة "12" الإسرائيلية، أطلقت الصواريخ من وسط غزة، وهي منطقة لا يتمتع الجيش الإسرائيلي إلا بسيطرة جزئية عليها. ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية. ووفقا للقناة "12" الإسرائيلية، أطلقت الصواريخ من وسط غزة، وهي منطقة لا يتمتع الجيش الإسرائيلي إلا بسيطرة جزئية عليها. ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية.

بدورها، أعلنت كتائب القسام قصف "تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين". (روسيا اليوم + سكاي نيوز)