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عربي-دولي

هولندا تقدم مساعدات لأوكرانيا بنحو 102 ملايين يورو

Lebanon 24
21-12-2023 | 08:05
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أعلنت هولندا أنها سترصد 102 مليون يورو في إطار الحزمة الأولى من المساعدات لأوكرانيا للعام الجديد، وتمكينها من قضاء الشتاء.

 
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وجاء في بيان نشرته الحكومة الهولندية اليوم: "ستخصص هولندا 102 مليون يورو لدعم أوكرانيا في إطار الحزمة الأولى للمساعدات لعام 2024".

 

 وأوضح أنه من المتوقع أن تنفق 15 مليون يورو من هذا المبلغ على المساعدات الإنسانية و15 مليونا على إزالة الألغام في الأراضي الزراعية، و62 مليون يورو على إعادة إعمار البنية التحتية ودعم الإصلاحات الحكومية، و10 ملايين يورو على ترميم شبكات الكهرباء.

 

وتابع البيان أن هذه الحزمة جزء من ملياري يورو خصصتها هولندا لمساعدة أوكرانيا لعام 2024. (روسيا اليوم)

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