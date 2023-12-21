لافروف: القادة الألمان لصوص

وصف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم، القادة الألمان بأنهم «لصوص» بعد أن سُئل خلال مؤتمر صحافي في تونس عن اقتراح ألماني بمصادرة الأصول الروسية المجمدة.

وقال ممثلو الادعاء في ألمانيا، أمس، إنهم طلبوا مصادرة أكثر من 720 مليون يورو (790 مليون دولار) من الحساب البنكي لمؤسسة مالية روسية في فرنكفورت.

وذكر مصدر مطلع لوكالة «رويترز» للأنباء، أن المؤسسة هي «المؤسسة الوطنية للإيداعات والتسويات»، وهي وكيل المدفوعات المحلي المملوك لبورصة موسكو والتي تلعب دوراً مهماً في النظام المالي الروسي بصفتها وسيطاً مع الأسواق الدولية. ( الشرق الأوسط)