قوات الاحتلال تنفذ اقتحامات واسعة بالضفة الغربية

اقتحمت قوة إسرائيلية خاصة مدينة قلقيلية في الضفة الغربية، اليوم، حسبما أوردت وسائل إعلام فلسطينية رسمية.

وتكرر في الفترة الأخيرة اقتحام قوات إسرائيلية منازل في قلقيلية واندلاع اشتباكات ومواجهات بين فلسطينيين والجنود الإسرائيليين.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينة طوباس بعدد من المَركبات العسكرية من الشرق، وقُوبلت بإطلاق رصاص، ودارت اشتباكات بين مسلّحين والقوات المقتحِمة.

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واقتحمت قوات إسرائيلية أيضاً بلدة طمون التي تقع إلى الجنوب من طوباس، ودارت اشتباكات أيضاً بين القوات ومسلّحين، كما داهمت قوات إسرائيلية منازل مواطنين بالبلدة.

( الشرق الأوسط)