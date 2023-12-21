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بينهم 8 حالتهم خطيرة.. إصابة 40 جندياً إسرائيلياً خلال 24 ساعة

Lebanon 24
21-12-2023 | 10:50
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، أن 40 من جنوده أصيبوا في معارك غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينهم 8 في حالة خطيرة.

وقام الجيش بتحديث عدد جنوده المصابين منذ بداية الحرب ليصل إلى 1929جنديا، في ما بلغ إجمالي العدد المعلن للجنود الإسرائيليين الذين قتلوا منذ بدء العملية البرية في غزة ارتفع إلى 137، وفق ما ذكرته صحيفة "هآرتس".
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وبدأت إسرائيل قصفاً مدمراً وفرضت "حصاراً كاملاً" على غزة، رداً على هجوم غير مسبوق لحركة حماس في 7 تشرين الأول أوقع 1200 قتيل، كما أطلقت اعتباراً من 27 تشرين الأول هجوماً برياً واسعاً في القطاع الفقير.

ومنذ ذلك الحين، أكدت وزارة الصحة في غزة استشهاد ما يقرب من 20 ألفا مع احتمال وجود آلاف الجثث المدفونة تحت الأنقاض.

فيما أُخرج كل سكان غزة، الذين يقدر عددهم بنحو 2.3 مليون نسمة، من ديارهم تقريبا. (العربية)
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