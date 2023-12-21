19
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
11
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
18
o
بشري
18
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بينهم 8 حالتهم خطيرة.. إصابة 40 جندياً إسرائيلياً خلال 24 ساعة
Lebanon 24
21-12-2023
|
10:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، أن 40 من جنوده أصيبوا في معارك غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينهم 8 في حالة خطيرة.
وقام الجيش بتحديث عدد جنوده المصابين منذ بداية الحرب ليصل إلى 1929جنديا، في ما بلغ إجمالي العدد المعلن للجنود الإسرائيليين الذين قتلوا منذ بدء العملية البرية في غزة ارتفع إلى 137، وفق ما ذكرته صحيفة "هآرتس".
Advertisement
وبدأت إسرائيل قصفاً مدمراً وفرضت "حصاراً كاملاً" على غزة، رداً على هجوم غير مسبوق لحركة حماس في 7 تشرين الأول أوقع 1200 قتيل، كما أطلقت اعتباراً من 27 تشرين الأول هجوماً برياً واسعاً في القطاع الفقير.
ومنذ ذلك الحين، أكدت وزارة الصحة في غزة استشهاد ما يقرب من 20 ألفا مع احتمال وجود آلاف الجثث المدفونة تحت الأنقاض.
فيما أُخرج كل سكان غزة، الذين يقدر عددهم بنحو 2.3 مليون نسمة، من ديارهم تقريبا. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"صيرفة" عادت.. إليكم الدليل الآن!
Lebanon 24
"صيرفة" عادت.. إليكم الدليل الآن!
15:20 | 2023-12-20
20/12/2023 03:20:34
Lebanon 24
Lebanon 24
المنازل اهتزت.. قصفٌ إسرائيلي عنيف يطالُ هذه المنطقة اللبنانية!
Lebanon 24
المنازل اهتزت.. قصفٌ إسرائيلي عنيف يطالُ هذه المنطقة اللبنانية!
16:34 | 2023-12-20
20/12/2023 04:34:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة لبنانية تشن حرباً على هيفا وهبي.. هذا ما تفعله من "تحت الطاولة"!
Lebanon 24
فنانة لبنانية تشن حرباً على هيفا وهبي.. هذا ما تفعله من "تحت الطاولة"!
03:33 | 2023-12-21
21/12/2023 03:33:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن العاصفة "الطوفانية" التي ستضرب لبنان.. الذروة ستكون في هذا الموعد
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن العاصفة "الطوفانية" التي ستضرب لبنان.. الذروة ستكون في هذا الموعد
01:47 | 2023-12-21
21/12/2023 01:47:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما يجري ليلاً في وسط بيروت!
Lebanon 24
هذا ما يجري ليلاً في وسط بيروت!
02:15 | 2023-12-21
21/12/2023 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:35 | 2023-12-21
نتنياهو يخير حماس إما الموت أو الاستسلام.. لا مفاوضات حالياً
13:24 | 2023-12-21
"نيوزويك" : بايدن قد يفقد عدم إعادة انتخابه بسبب دعم إسرائيل في حربها على غزة
13:21 | 2023-12-21
ماذا يفعل القيادي في منظمة التحرير بالإمارات؟.. توعد بمحاسبة حماس!
13:12 | 2023-12-21
عطشى غزة يصفون مياه مصر بــ "زي السكر"
13:04 | 2023-12-21
بالأسماء والصور.. الجيش الإسرائيليّ يُعلن مقتل 4 قادة من "حماس" من هم؟
12:46 | 2023-12-21
زلزال عنيف ضرب تشيلي... قوّته تخطّت الـ6 درجات
فيديو
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
Lebanon 24
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
02:18 | 2023-12-19
21/12/2023 20:54:28
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل سوري شهير في أقوى هجوم على زميله باسل خياط: مغرور! شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
ممثل سوري شهير في أقوى هجوم على زميله باسل خياط: مغرور! شاهدوا الفيديو
03:46 | 2023-12-18
21/12/2023 20:54:28
Lebanon 24
Lebanon 24
استشهدتا في الكنيسة.. قناص إسرائيلي استهدف أم وابنتها عند وصولهما للصلاة (فيديو)
Lebanon 24
استشهدتا في الكنيسة.. قناص إسرائيلي استهدف أم وابنتها عند وصولهما للصلاة (فيديو)
23:30 | 2023-12-17
21/12/2023 20:54:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24