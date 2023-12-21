Advertisement

عربي-دولي

بن غفير يدعو إلى حل "حكومة الحرب" الإسرائيلية.. والسبب؟

Lebanon 24
21-12-2023 | 10:53
A-
A+
Doc-P-1143809-638387781270767244.jpg
Doc-P-1143809-638387781270767244.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أنه يجب حل حكومة الحرب في حال تم وقف العمليات العسكرية قبل القضاء على حماس.

وذكر إيتمار بن غفير، في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "إذا كان هناك من ينوي، لا سمح الله، إيقاف الجيش الإسرائيلي قبل هزيمة حماس وإعادة جميع المختطفين، فليأخذ في الاعتبار أن حزب القوة اليهودية لن يكون إلى جانبه".
Advertisement

وأضاف أن "تقليص النشاط العسكري الإسرائيلي في غزة يمثل فشل حكومة الحرب المختزلة في إدارة هذه الحرب ويجب حلها فورا"، وقال: "لقد حان الوقت لإعادة مقاليد السلطة إلى الحكومة الموسعة".

ويأتي حديث بن غفير في الوقت الذي تحدثت فيه تقارير ومصادر عديدة عن استعداد الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لعقد هدنة جديدة تهدف إلى إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، مقابل وقف إطلاق النار وإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:35 | 2023-12-21
13:24 | 2023-12-21
13:21 | 2023-12-21
13:12 | 2023-12-21
13:04 | 2023-12-21
12:46 | 2023-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24