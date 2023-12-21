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عربي-دولي
بن غفير يدعو إلى حل "حكومة الحرب" الإسرائيلية.. والسبب؟
Lebanon 24
21-12-2023
|
10:53
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اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أنه يجب حل حكومة الحرب في حال تم وقف العمليات العسكرية قبل القضاء على حماس.
وذكر إيتمار بن غفير، في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "إذا كان هناك من ينوي، لا سمح الله، إيقاف الجيش الإسرائيلي قبل هزيمة حماس وإعادة جميع المختطفين، فليأخذ في الاعتبار أن حزب القوة اليهودية لن يكون إلى جانبه".
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وأضاف أن "تقليص النشاط العسكري الإسرائيلي في غزة يمثل فشل حكومة الحرب المختزلة في إدارة هذه الحرب ويجب حلها فورا"، وقال: "لقد حان الوقت لإعادة مقاليد السلطة إلى الحكومة الموسعة".
ويأتي حديث بن غفير في الوقت الذي تحدثت فيه تقارير ومصادر عديدة عن استعداد الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لعقد هدنة جديدة تهدف إلى إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، مقابل وقف إطلاق النار وإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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