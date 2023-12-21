Advertisement

عربي-دولي

حماس تنشر بياناً مهماً حول الأسرى الإسرائيليين.. خطر أصاب الرهائن !

Lebanon 24
21-12-2023 | 11:32
A-
A+
Doc-P-1143822-638387805058730863.jpeg
Doc-P-1143822-638387805058730863.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت كتائب القسام التابعة لحركة حماس عبر على حسابها في تلغرام، منشوراً حذرت فيه من خطر أصاب أسرى إسرائيليين محتجزين لديها.
وقالت القسام أنه "رغم حرصنا على الحفاظ على حياتهم، في إشارة منها إلى الأسرى الإسرائيليين، ما زال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصر على قتلهم".
Advertisement
وأرفقت القسام بيانها على تلغرام بوسم (#الليلة)، في إشارة عن إعلان مرتقب يتعلق بأسرى إسرائيليين لديها.
يذكر أن ثلاثة محتجزين إسرائيليين قتلوا خلال الأيام الماضية برصاص جنود إسرائيليين فيما كانوا يصرخون طلبا للمساعدة بالعبرية وأحدهم يلوح بعلم أبيض ومن دون قمصان.
ومنذ إعلان الجيش الإسرائيلي قتل الأسرى عن طريق الخطأ الجمعة في حي الشجاعية بمدينة غزة، تتزايد ضغوط أهالي المحتجزين الذين يدعون إلى استئناف المفاوضات مع حماس.
 
المصدر: روسيا اليوم


المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:35 | 2023-12-21
13:24 | 2023-12-21
13:21 | 2023-12-21
13:12 | 2023-12-21
13:04 | 2023-12-21
12:46 | 2023-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24