حماس تنشر بياناً مهماً حول الأسرى الإسرائيليين.. خطر أصاب الرهائن !

نشرت كتائب القسام التابعة لحركة حماس عبر على حسابها في تلغرام، منشوراً حذرت فيه من خطر أصاب أسرى إسرائيليين محتجزين لديها.

وقالت القسام أنه "رغم حرصنا على الحفاظ على حياتهم، في إشارة منها إلى الأسرى الإسرائيليين، ما زال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصر على قتلهم".

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وأرفقت القسام بيانها على تلغرام بوسم (#الليلة)، في إشارة عن إعلان مرتقب يتعلق بأسرى إسرائيليين لديها.

يذكر أن ثلاثة محتجزين إسرائيليين قتلوا خلال الأيام الماضية برصاص جنود إسرائيليين فيما كانوا يصرخون طلبا للمساعدة بالعبرية وأحدهم يلوح بعلم أبيض ومن دون قمصان.

ومنذ إعلان الجيش الإسرائيلي قتل الأسرى عن طريق الخطأ الجمعة في حي الشجاعية بمدينة غزة، تتزايد ضغوط أهالي المحتجزين الذين يدعون إلى استئناف المفاوضات مع حماس.

المصدر: روسيا اليوم





