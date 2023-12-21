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قال الناطق باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة، أن عدد الآليات التي استهدفتها الكتائب منذ بدء العدوان البري بلغ 720 آلية.وأضاف أبو عبيدة في كلمة مسجلة أن الجيش الإسرائيلي "يُواصل ارتكاب جرائم الحرب في غزة".وتابع: "ما يزال مجاهدونا في الميدان يتصدون للعدوان ويكبدونه خسائر فادحة".وقال: "مجاهدونا يستمرون في تدمير آليات العدو وإيقاع جنوده في شراك وكمائن قاتلة".وأكد أبوعبيدة أن "ما ينشغل به جيش العدو هو البحث عن صورة للنصر والإنجاز. العدو التائه المأزوم لم يتعلم من تجارب التاريخ ولو درسا واحدا. العدو لم يترك لشعبنا خيارا سوى الانتقام منه ولا يزال يكرر حماقاته وأخطاءه التاريخية لأنه منفصل عن واقع شعبنا وجاهل بحضارته. القضاء على المقاومة محكوم عليه بالفشل". (روسيا اليوم)