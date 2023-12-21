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القسام تُعلن مقتل 17 جندياً إسرائيلياً خلال معارك غزة

Lebanon 24
21-12-2023 | 12:16
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قُتل 17 جندياً إسرائيلياً خلال معارك في منطقتي التوام واليرموك شمالي قطاع غزة، وفقاً لما أعلنته كتائب القسام اليوم.
وقالت القسام في بيان: "تمكن مجاهدونا من استهداف قوة صهيونية خاصة في منطقة التوام شمال مدينة غزة بعبوات "الشواظ" والاشتباك معها بالرشاشات الثقيلة وأكد مجاهدونا قتل 11 جنديا من أفرادها، ثم فجروا عبوة مضادة للأفراد في قوة الإسناد التابعة لها والمكونة من 8 جنود".
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وفي بيان آخر، قالت القسام: "بعد عودتهم من خطوط القتال في منطقة اليرموك بمدينة غزة.. أبلغ مجاهدو القسام بالإغارة على بيت يتحصن به عدد من جنود الاحتلال وبالتعامل معهم بالأسلحة المناسبة وتمكن مجاهدونا من الإجهاز على 6 جنود وإصابة آخرين".
وفي السياق ذاته، قالت "القسام": "أبلغ مجاهدو كتائب القسام وسرايا القدس بعد عودتهم من خطوط القتال في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، عن استهداف آليتين عسكريتين من نوع ميركافا بالقذائف المضادة للدروع، كما أبلغ مجاهدونا بعد عودتهم من خطوط القتال في مدينة غزة، عن استهدافهم 7 آليات صهيونية في محاور القتال المختلفة وهم يؤكدون تحقيقهم إصابات محققة بها وتدمير وإحراق بعضها بالكامل".

المصدر: روسيا اليوم
المصدر: روسيا اليوم
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