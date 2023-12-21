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عربي-دولي

إليكم أين وصلت الجهود المصرية للوساطة بين حماس وإسرائيل بشأن الهدنة

Lebanon 24
21-12-2023 | 12:42
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في ظل الجهود التي تبذلها مصر من أجل وقف الحرب في غزة، عبر اتفاق واسع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية لتبادل الأسرى والمحتجزين، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، الخميس، إن موقف بلاده يركز على ضرورة وقف إطلاق النار، رغم إقراره بأن الأمور لا تزال متشابكة.
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واستضافت القاهرة، أمس الأربعاء، وفداً من قادة حركة حماس، برئاسة إسماعيل هنية، فيما تستقبل قادة حركة الجهاد الإسلامي خلال أيام.
وعقب لقاء وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، في القاهرة، الخميس، قال شكري إنه يجري التواصل مع حماس وإسرائيل بالتنسيق مع الشركاء العرب والدوليين لوجود مكونات كثيرة يجب التعامل معها، مشيراً إلى أن مصر في تعاملها مع الأزمة تركز على وقف إطلاق النار بشكل كامل.
وأوضح شكري أن مصر تقدر أهمية ملف الرهائن وحساسية الأمر لكنه مكون مهم ضمن مكونات الأزمة المركبة، منوهاً إلى أن الهدنة السابقة شهدت الإفراج عن عدد كبير من الرهائن.
ونجحت وساطة مصرية - قطرية - أميركية في التوصل، في 24 تشرين الثاني الماضي، إلى أول هدنة إنسانية بالقطاع، بعد 48 يوماً من العمليات العسكرية الإسرائيلية على غزة، واستمرت أسبوعاً، وسمحت بإطلاق سراح 105 من المحتجزين في قطاع غزة مقابل 240 أسيراً فلسطينياً في السجون الإسرائيلية.

المصدر: الشرق الأوسط
المصدر: أ.ف.ب - الشرق الأوسط - رويترز
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