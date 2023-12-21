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عربي-دولي

زلزال عنيف ضرب تشيلي... قوّته تخطّت الـ6 درجات

Lebanon 24
21-12-2023 | 12:46
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أفاد مركز رصد الزلازل الوطني في تشيلي على موقعه الإلكتروني، أنّ زلزالا بقوة 6.1 على مقياس ريختر، ضرب منطقة أنتوفاجاستا في شمال تشيلي.

وتقع بؤرة الزلزال على عمق 33 كلم. (روسيا اليوم)
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