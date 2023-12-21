زلزال عنيف ضرب تشيلي... قوّته تخطّت الـ6 درجات

أفاد مركز رصد الزلازل الوطني في تشيلي على موقعه الإلكتروني، أنّ زلزالا بقوة 6.1 على مقياس ريختر، ضرب منطقة أنتوفاجاستا في شمال تشيلي.



وتقع بؤرة الزلزال على عمق 33 كلم. (روسيا اليوم)

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