بالأسماء والصور.. الجيش الإسرائيليّ يُعلن مقتل 4 قادة من "حماس" من هم؟

زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عن مقتل 4 قادة في "لواء غزة" التابع لحماس.



وقال عبر حسابه على منصة "إكس": "من أصل سبعة قادة اللواء الكبار تم حتى الآن تصفية أربعة، ولم يتبق سوى ثلاثة قادة كبار".



كما ذكر أسماء الـ4 وهم: رأفت عباس، وهيثم الحواجري، ووسام فرحات ومصطفى دلول.



كذلك قال إن الأسماء المتبقية هي: "عز الدين حداد، وعماد سليم وجبر حسن عزيز".

#عاجل جيش الدفاع يواصل تفكيك لواء غزة في حماس. ومن أصل سبعة قادة اللواء الكبار تم حتى الآن تصفية أربعة ولم يتبقَ سوى ثلاثة قادة كبار ضمن سلسلة القيادة هم قائد اللواء وقائديْ كتيبتين.



🔻عز الدين حداد

🔻عماد اسليم

🔻جبر حسن عزيز



من خلال الصور التي تم العثور عليها خلال إحدى عمليات… pic.twitter.com/xvXg8aFcZv — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 21, 2023 Advertisement