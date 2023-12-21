Advertisement

عربي-دولي

بالأسماء والصور.. الجيش الإسرائيليّ يُعلن مقتل 4 قادة من "حماس" من هم؟

Lebanon 24
21-12-2023 | 13:04
A-
A+
Doc-P-1143849-638387862976365009.jpg
Doc-P-1143849-638387862976365009.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عن مقتل 4 قادة في "لواء غزة" التابع لحماس.

وقال عبر حسابه على منصة "إكس": "من أصل سبعة قادة اللواء الكبار تم حتى الآن تصفية أربعة، ولم يتبق سوى ثلاثة قادة كبار".

كما ذكر أسماء الـ4 وهم: رأفت عباس، وهيثم الحواجري، ووسام فرحات ومصطفى دلول.

كذلك قال إن الأسماء المتبقية هي: "عز الدين حداد، وعماد سليم وجبر حسن عزيز".
 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:50 | 2023-12-21
16:39 | 2023-12-21
16:23 | 2023-12-21
16:05 | 2023-12-21
16:00 | 2023-12-21
15:51 | 2023-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24