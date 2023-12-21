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عربي-دولي

ماذا يفعل القيادي في منظمة التحرير بالإمارات؟.. توعد بمحاسبة حماس!

Lebanon 24
21-12-2023 | 13:21
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اجتمع وزير الخارجية عبد الله بن زايد اجتمع مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ في أبوظبي لمناقشة جهود المجتمع الدولي بهدف الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وفقاً لما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الخميس.
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وقالت الوكالة إن الجانبين بحثا أيضاً الأزمة الإنسانية في القطاع وسبل حماية المدنيين والحفاظ على أرواحهم.

وأضافت أن بن زايد شدد على الأهمية العاجلة للدفع نحو إيجاد أفق سياسي جاد لإعادة المفاوضات لتحقيق السلام الشامل القائم على أساس "حل الدولتين".


يأتي هذا بعد أيام من تصريحات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، التي أثارت جدلاً ورفضاً كبيراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن قال إنه "ستتم محاسبة حركة حماس لكن بعد وقف النار في قطاع غزة".

وقال في تصريحاته إن "السلطة الفلسطينية مستعدة لتولي إدارة غزة بعد الحرب وهي الممثل الشرعي للشعب".



المصدر: عربي 21
المصدر: عربي 21
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