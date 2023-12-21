"نيوزويك" : بايدن قد يفقد عدم إعادة انتخابه بسبب دعم إسرائيل في حربها على غزة

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ويعود سبب ذلك بسحب المجلة إلى أن بايدن إذ إنّه يفقد الدعم بين الشبان بسبب سياسته تجاه العدو الإسرائيلي. في مقال نُشر حول مايجري في غزة والسياسة الأميركية تجاه إسرائيل في حربها الحالية، قالت مجلة "نيوزويك" الأميركية إنّه من الواضح أنّ دعم "إسرائيل قد يكلّف الرئيس الأميركي، جو بايدن، عدم إعادة انتخابه" العام المقبل.ويعود سبب ذلك بسحب المجلة إلى أن بايدن إذ إنّه يفقد الدعم بين الشبان بسبب سياسته تجاه العدو الإسرائيلي.

وأوردت المجلة نتائج استطلاع رأي جديد، أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، بالتعاون مع كلية سيينا، ويُظهر أنّ نحو 75% من عينة من الناخبين الشبان، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً، لا يوافقون على كيفية تعامل بايدن مع الحرب على غزة.

وتعتقد النسبة نفسها من الشبّان المستطلَعين أنّ الاحتلال الإسرائيلي لا يفعل ما يكفي "لمنع سقوط ضحايا من المدنيين في غزة"، في حين رأى 44% من المستطلعين أنّ على "إسرائيل" إنهاء عدوانها على القطاع، "حتى لو لم تُهزم حماس"، على حدّ قولهم.



المصدر: الميادين