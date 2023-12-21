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عربي-دولي

نتنياهو يخير حماس إما الموت أو الاستسلام.. لا مفاوضات حالياً

Lebanon 24
21-12-2023 | 13:35
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بينما يجتمع وفد من حماس في مصر لمناقشة فرص جديدة حول عقد هدنة مع إسرائيل والتفاوض حول صفقة أخرى لتبادل الأسرى، وذلك بعد الضغط الذي مارسه عوائل الأسرى على الحكومة الإسرائيلية، جدد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، التأكيد على أن إسرائيل عازمة على مواصلة حربها المدمرة التي تشنها على قطاع غزة المحاصر منذ 76 يوماً.
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وخيّر نتنياهو قادة حركة حماس بـ"الاستسلام أو الموت".
يأتي ذلك في حين ترفض حركة حماس وجميع فصائل المقاومة في قطاع غزة استئناف المفاوضات الرامية للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى ورهائن جديدة مع سلطات الاحتلال "إلا بعد وقف شامل للحرب على قطاع غزة".
وقال نتنياهو، في بيان مصوّر، إن الحرب ستستمر حتى تحقيق أهدافها المتمثلة بـ"استكمال القضاء على حماس، وإطلاق سراح جميع الرهائن"، وأضاف "الخيار الذي أعرضه على حماس بسيط للغاية: الاستسلام أو الموت".
وتابع "ليس لديهم ولن يكون لديهم أي خيار آخر"، وأضاف "بعد أن نقضي على حماس، سأعمل بكل قوتي لضمان ألا تشكل غزة أي تهديد لإسرائيل، لا حماستين ولا فتح ستان".


المصدر: عرب 21
المصدر: عرب 48
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