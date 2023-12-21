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عربي-دولي

عميل مزدوج يكشف خطة إيرانية لاستهداف هذه القناة في بريطانيا

Lebanon 24
21-12-2023 | 14:02
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كشف تقرير خاص نشرته قناة "آي تي في البريطانية، أن جواسيس الحرس الثوري الإيراني عرضوا على رجل ينشط في مجال تهريب البشر يدعى محمد حسين دوفتاييف، 200 ألف دولار لاغتيال اثنين من مقدمي قناة "إيران إنترناشيونال" الناطقة بالفارسية في غرب لندن، في محاولة لترويع منتقدي النظام، من أنهم يمكن أن يطولهم الأذى في أي وقت".  
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وكشفت القناة البريطانية عن تسجيلات فيديو ورسائل نصية متبادَلة، بين عناصر "الحرس الثوري"، والعميل الذي حاولوا تجنيده وكشف عن مؤامرة الاغتيالات لأجهزة الأمن الغربية قبل استهداف القناة، التي أصبحت هدفاً عقب تقاريرها عن وفاة مهسا أميني في أثناء احتجازها في إيران والاحتجاجات اللاحقة العام الماضي.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد قالت في شباط الماضي، بعد وقت قصير من اعتقال دوفتاييف، إنها ستنقل استديوهات البث المباشر إلى الولايات المتحدة بعد التهديدات التي واجهتها في بريطانيا. واستأنفت القناة البث من لندن في أيلول.

المصدر: الشرق الأوسط
المصدر: أ.ف.ب - الشرق الأوسط - رويترز
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