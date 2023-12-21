الجيش الإسرائيليّ يسحب أبرز فرقة له من معارك غزة... ما السبب؟

أفادت "الجزيرة" نقلاً عن "القناة 13 الإسرائيليّة"، أنّ الجيش الإسرائيليّ سحب لواء "غولاني" من غزة، جراء تكبّده عددا كبيرا من القتلى في صفوفه.

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