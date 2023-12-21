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عربي-دولي

الجيش الإسرائيليّ يسحب أبرز فرقة له من معارك غزة... ما السبب؟

Lebanon 24
21-12-2023 | 14:03
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أفادت "الجزيرة" نقلاً عن "القناة 13 الإسرائيليّة"، أنّ الجيش الإسرائيليّ سحب لواء "غولاني" من غزة، جراء تكبّده عددا كبيرا من القتلى في صفوفه.
 
 
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غزة

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