توقيف طالبين... ما فعلاه بمعلمتهما خطير جدّاً وهذه حالتها الصحيّة

ذكرت صحيفة "باريسيان"، أن الشرطة الفرنسية أوقفت طالبين في مدرسة ثانوية في إيفلين، في منطقة باريس، بعد محاولتهما تسميم معلمتهما باستخدام مواد التنظيف.



واعترف أحدهما بمحاولة تسميم المعلمة، قائلا إنه "نادم" على ما حدث".

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وذكرت الصحيفة أنه وفقا لمصدر مطلع على القضية، فإن الطالب أراد "المزاح" عن طريق سكب منظف النوافذ في فنجان المعلمة.



ونُقلت المعلمة على الفور إلى المستشفى، بعدما شربت فنجان الشاي.

وأفادت المستشفى أن حياة المعلمة ليست في خطر، وقد خرجت من المستشفى وقدمت شكوى، وفتحت النيابة العامة تحقيقاً في الأمر. (روسيا اليوم)