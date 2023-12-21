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عربي-دولي
موسكو: الاشتباكات على حدود لبنان والهجمات على سوريا يهددان بمواجهة إقليمية واسعة
Lebanon 24
21-12-2023
|
14:32
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أعربت موسكو عن قلقها إزاء الهجمات الإسرائيلية على سوريا والاشتباكات على حدود لبنان بأنهما يهددان بجر دمشق إلى مواجهة إقليمية واسعة النطاق.
وقال النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي: "إن التصعيد في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، غير المسبوق من حيث عدد الضحايا، يثير توتراً إضافياً في سوريا، على خلفية العملية الدموية الإسرائيلية في قطاع غزة والغارات المستمرة في الضفة الغربية".
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وأضاف أن "الهجمات المتزايدة من قبل سلاح الجو الإسرائيلي على أهداف سوريا، بالإضافة إلى تزايد تبادل الضربات على الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، يهدد بجر سوريا إلى مواجهة إقليمية واسعة النطاق، ولا يمكن السماح بذلك بأي شكل من الأشكال".
وتابع: "أن معاناة السوريين، وكذلك معاناة سكان غزة، ليست مهمة إطلاقا بالنسبة لزملائنا الغربيين. كل ما يهتمون به هو الألاعيب الجيوسياسية، ودعم عملائهم في المنطقة مهما كانت شنعاء الجرائم التي يرتكبونها".
المصدر: روسيا اليوم
المصدر:
روسيا اليوم
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