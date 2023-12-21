الجيش الإسرائيلي يدعي مقتل أكثر من 2000 مقاتل في غزة

زعم الجيش الإسرائيلي، الخميس، أنه قتل أكثر من ألفيْ مقاتل في قطاع غزة، منذ بداية كانون الأول الحالي، في إطار الحرب التي يخوضها مع حركة حماس.

وقال المتحدث باسم الجيش، دانيال هاغاري، في مؤتمر صحافي: "منذ انتهاء الهدنة قضت قواتنا على أكثر من 2000 إرهابيّ عبر الجو والبر والبحر"، وفق ما أفادت "وكالة الصحافة الفرنسية".

Advertisement

ونقلت صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل" عن الجيش الإسرائيلي، قوله، اليوم الخميس، إنه دمَّر شبكة أنفاق متصلة بمنازل ومكاتب قيادات بـ"حماس"، بينهم يحيى السنوار، ومحمد الضيف.

المصدر: الشرق الأوسط





