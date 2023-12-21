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عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي يدعي مقتل أكثر من 2000 مقاتل في غزة

Lebanon 24
21-12-2023 | 15:00
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زعم الجيش الإسرائيلي، الخميس، أنه قتل أكثر من ألفيْ مقاتل في قطاع غزة، منذ بداية كانون الأول الحالي، في إطار الحرب التي يخوضها مع حركة حماس.
وقال المتحدث باسم الجيش، دانيال هاغاري، في مؤتمر صحافي: "منذ انتهاء الهدنة قضت قواتنا على أكثر من 2000 إرهابيّ عبر الجو والبر والبحر"، وفق ما أفادت "وكالة الصحافة الفرنسية".
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ونقلت صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل" عن الجيش الإسرائيلي، قوله، اليوم الخميس، إنه دمَّر شبكة أنفاق متصلة بمنازل ومكاتب قيادات بـ"حماس"، بينهم يحيى السنوار، ومحمد الضيف.
 
المصدر: الشرق الأوسط


المصدر: أ.ف.ب - الشرق الأوسط - رويترز
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