البرهان: لن أقبل بأي اتفاق سلام "مهين"

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أكد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، التزامه بالعملية التفاوضية، لافتاً إلى أنه لن يقبل بأي اتفاق سلام فيه مهانة للقوات المسلحة والشعب السوداني.وشدد البرهان، خلال كلمة له في منطقة البحر الأحمر العسكرية، على عزم الجيش القضاء على ما وصفه بسرطان قوات الدعم السريع، مشيراً إلى أن القوات المسلحة ستظل متماسكة وقوية وصمام أمان السودان.وقال البرهان إن "ما حدث في ود مدني بولاية الجزيرة سيتم محاسبة كل متخاذل ومتهاون ولا مجاملة في ذلك".وأضاف أننا "سننتصر بعزيمة وإصرار القوات المسلحة والشعب السوداني وسنقاتل لدحر وهزيمة الميليشيا المتمردة وأعوانها من القوى السياسية التي تسعى إلى حكم البلاد عبر أشلاء الشعب السوداني ونقول لهم لو أردتم حكم السودان إلا عبر الانتخابات"، مضيفا: "النصر سيكون حليفنا".هذا وناشد البرهان الجميع بعدم الالتفات لمروجي الشائعات، التي يطلقها العملاء وتستهدف التشكيك في القوات المسلحة والشعب السوداني وبث الرعب والخوف في نفوس المواطنين.