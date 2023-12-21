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عربي-دولي

بعدما وصفه بـ"المتمرد"... كيف ردّ ترامب على بايدن؟

Lebanon 24
21-12-2023 | 15:51
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رد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على الرئيس الحالي جو بايدن على وصفه له بـ"المتمرد".

وكتب ترامب على شبكة التواصل الاجتماعي "Truth Social": "أنا لست متمردا ...، بينما جو بايدن هو كذلك". (روسيا اليوم)
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